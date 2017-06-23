دريان يؤدّي صلاة وخطبة العيد في مسجد “محمد الأمين”

أعلنت دار الفتوى في بيان، أنّ “مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان سوف يؤدّي صلاة وخطبة عيد الفطر السعيد عند الساعة السادسة والرّبع صباح يوم العيد في مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد الأمين صلى الله عليه وسلم في وسط بيروت.

ويتقبّل المفتي دريان التهاني أول أيام العيد في دار الفتوى من الساعة العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً.

وذكرت دار الفتوى بالدعوة إلى التماس هلال شهر شوال لعام 1438 هجرية وجوباً كفائياً بعد غروب شمس يوم السبت الواقع في التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك الموافق الرابع والعشرين من شهر حزيران الجاري2017 م. فعلى كلّ من يشاهد هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم السبت المذكور الحضور إلى دار الفتوى للإدلاء بشهادته في اجتماع العلماء وقضاة الشرع الشريف الذي يعقد بمشيئة الله تعالى في دار الفتوى برئاسة سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان”.