قراصنة “داعش” يخترقون موقع حاكم ولاية أوهايو

اخترق قراصنة موالون لتنظيم “داعش” أمس موقع حاكم ولاية اوهايو جون كاسيش، وعرضوا من خلاله شعارات دعائية للتنظيم.

حيث تفاجىء زوار الموقع الرسمي لحاكم أوهايو بظهور خلفية سوداء وعبارة “لا إله إلا الله محمد رسول الله”، فيما سُمع صوت الآذان للصلاة على خلفية هذا المشهد.

وذكر المصدر أيضا أن القراصنة نشروا نصا على الصفحة يقول :”ستحاسب يا ترامب.. أنت وكل شعبك على كل قطرة من الدماء التي تسيل في الدول المسلمة، بالإضافة إلى شعار يقول : “أنا أحب الدولة الإسلامية”.

وأوضحت الشبكة الإخبارية الأمريكية أن مجموعة تطلق علة نفسها اسم “Team System DZ” قامت على الأرجح باختراق موقع حاكم ولاية أوهايو، وعدة مواقع رسمية بما في ذلك موقع زوجة حاكم هذه الولاية وموقع إدارة التأهيل والإصلاحيات بأوهايو.

وأشار المصدر إلى أن هوية الجماعة ومدى علاقتها بتنظيم “داعش” لم تتضح بعد، مضيفة أن موظف في فريق حاكم ولاية أوهايو صرّح بأنه يتم التعامل مع قضية الاختراق وتم تنبيه المواقع التي تمت قرصنتها.

وقال في وقت لاحق المتحدث باسم هيئة الخدمات الإدارية في ولاية أوهايو إن الخبراء يتعاملون مع هذا الأمر، مضيفا في بيان بالخصوص أنه “تم فصل جميع الخوادم الإلكترونية المتأثرة، ونحقق في كيفية تمكن هؤلاء المتسللين من تشويه هذه المواقع،” متابعاً: “نعمل أيضاً مع وكالات إنفاذ القانون لفهم ما حدث بشكل أفضل”.

print

المصدر : NBN