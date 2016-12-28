دعوى جنائية بعد مقتل دب !

قال محققون روس، إنهم رفعوا دعوى قضائية جنائية في واقعة صور خلالها عدد من الرجال أنفسهم بالفيديو وهم يصدمون دبا حتى الموت بمركبتين كبيرتين في منطقة في سيبريا.

وأظهر فيديو مصور بكاميرا هاتف محمول على ما يبدو نشر على موقع يوتيوب، الاثنين، رجالا في شاحنتين ثقيلتين وهم يهتفون “اصدمه! اصدمه!” ليصدموا دبا كان يصارع للخروج من تحت الثلوج.

ونشر الفيديو، الذي تم حذفه من يوتيوب منذ ذلك الحين، على نطاق واسع في وسائل الإعلام الروسية وأثار غضب الرأي العام.

وقال محققون في جمهورية ساخا في شمال شرق سيبيريا إنهم فتحوا تحقيقا جنائيا في الحادث.

وأضافوا أنهم يبحثون فيما إذا كان الرجال مذنبين بالتسبب في قتل حيوان بعد معاملته بسادية وهي تهمة إذا ثبتت الإدانة فيها تكون عقوبتها السجن لمدة عامين.

وقال المحققون إن الرجال، الذين ظهروا في الفيديو هم عمال مناوبة كانوا يقودون مركبتين مملوكتين لشركة استكشاف للموارد في الإقليم الغني بالمعادن.

وأوضح وزير الموارد الطبيعية والبيئية، سيرغي دونسكوي، في روسيا على مواقع التواصل الاجتماعي: “ينبغي أن تكون هناك (عقوبات) بالسجن لمدد أكبر لمثل هذا النوع من الجرائم”، مضيفا: “سنتأكد من حصول هؤلاء الأوغاد على أقصى عقوبة”.

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المصدر : سكاي نيوز