دفاع روسيا: مقاتلاتنا اعترضت طائرتين عسكريتين أميركيتين فوق مياه بحر البلطيق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات تابعة لقواتها الجوية اعترضت، أمس طائرتين عسكريتين أميركيتين على التوالي، مشيرة إلى أن إحداهما نفذت مناورة استفزازية باتجاه طائرة روسية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان انه “رصدت الأجهزة الروسية لمراقبة المجال الجوي فوق المياه الدولية لبحر البلطيق، أمس هدفا جويا كان ينفذ تحليقا باتجاه الحدود الروسية، وتم اعتراض الهدف، بإرسال مقاتلة من طراز سو-27 من قوام قوات الدورية التابعة للدفاع الجوي لأسطول البلطيق”.

وأضافت الوزارة في بيانها أن المقاتلة الروسية حددت نوع الهدف وهو طائرة استطلاع أميركية من طراز “RC-135″، مشيرة إلى أن طاقمها “قام بمحاولة اقتراب من المقاتلة الروسية بمناورة استفزازية باتجاه سو-27”.

وتعليقا على الأنباء عن “استفزاز” المقاتلة الروسية، شددت الوزارة على أنه “بعد مرور 10 دقائق فقط دخلت طائرة أخرى من طراز RC-135 إلى المنطقة ذاتها فتم اعتراضها أيضا من قبل سو-27 الروسية”.

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المصدر : وكالات