دليل جديد على اقتراب رحيل فيراتي عن باريس سان جيرمان

يبدو أن عملية شد الحبل بين الدولي الإيطالي ماركو فيراتي وإدارة ناديه باريس سان جيرمان مستمرة من أجل الموافقة على انتقاله إلى برشلونة هذا الصيف ، حيث أن اللاعب لم يظهر حتى الآن في أي من إعلانات النادي الترويجية للموسم المقبل .

وأعلن باريس سان جيرمان عن قميصه الاحتياطي للموسم المقبل 2017/18 حيث ظهر 5 لاعبين في الإعلان (ماكينيوس – تياجو سيلفا – دراكسلر – رابيو – لوكاس ورا) في ظل غياب ماركو فيراتي على عكس إعلانات أقمصة المواسم الماضية .

كما نشر باريس سان جيرمان اليوم عبر موقعه الرسمي وحساباته على مواقع التواصل الإجتماعي إعلان جولته الأمريكية الصيفية حيث ظهر في الإعلان 5 لاعبين (كافاني – دي ماريا – دراكسلر – تياجو سيلفا – ماركينيوس) في ظل استمرار غياب ماركو فيراتي الذي يثير تساؤلات عديدة .

وكانت تقارير صحفية فرنسية قد أشارت في وقت سابق أن ماركو فيراتي قرر التمرد على باريس سان جيرمان من أجل الضغط على إدارة النادي لإتمام صفقة انتقاله إلى برشلونة ، حيث أن اللاعب قرر عدم الالتحاق بمعسكر الفريق الذي يبدأ يوم الثلاثاء المقبل (4 يوليو) .

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المصدر : NBN