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دمشق تستعيد أكثر من 40 بئرا نفطية في الرقة منذ مطلع الشهر

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
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دمشق تستعيد أكثر من 40 بئرا نفطية في الرقة منذ مطلع الشهر

استعاد الجيش السوري أكثر من 40 بئرا للنفط خلال تقدمه في محافظة الرقة منذ بداية الشهر الحالي، بحسب ما أفاد مسؤول سوري.

وقال المهندس علي إبراهيم، الذي يشرف على عملية إعادة استخراج النفط في الرقة، في حديث للصحفيين: “استعادت الحكومة السورية السيطرة على ما يزيد عن 40 محطة لضخ النفط في المحافظة، فجر مسلحو داعش جزءا منها وعطلوا المتبقية لدى انسحابهم من المنطقة”.

وأضاف إبراهيم أن القوات السورية تمكنت منذ بداية الشهر، من طرد المسلحين من معظم الحقول النفطية في المحافظة، منها دبسان والدليعة والرميلان ودبيسان والثورة والوهاب.

وقال المهندس، إنه بعد نزع الألغام، سيتم تفكيك المضخات المتضررة وإرسالها إلى حماة للتصليح، معربا عن ثقته بأن إعادة تشغيل معظم الآبار ستنجز بحلول نهاية الشهر الحالي.

وذكر المسؤول أن داعش كان يستغل ثروات الرقة “على كيفه”، وأن السلطات السورية أزالت أكثر من 50 مضخة للنفط يدوية الصنع في حقل الثورة وحده.

وكانت مصادر عسكرية سورية قد أفادت في وقت سابق، بأن القوات السورية استعادت 15 بئرا نفطيا، إضافة إلى حقل للغاز قرب دبسان وعدد من محطات ضخ النفط جنوب محافظة الرقة.

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المصدر : روسيا اليوم

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