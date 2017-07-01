دولوفيو سعيد بالعودة إلى برشلونة

يشعر جيرارد دولوفيو، قائد منتخب إسبانيا للشباب دون 21 عامًا، بمشاعر متضاربة، عقب خسارة فريقه لقب بطولة أوروبا بالخسارة أمام ألمانيا (0-1) مساء الخميس.

وقال دولوفيو، في تصريحات لـ”راديو ماركا” عقب المباراة “أشعر بسعادة لعودتي لبيتي برشلونة. شعرت بالحزن لعدم الحصول على فرصة في السابق والآن أعود مجددًا”.

وقال: “كنت أعرف بالأمر وأنا سعيد للغاية بعودتي. الأمر حدث منذ فترة قريبة، لكن هناك أمور يجب التحدث بشأنها في وقتها، لكني في جميع الأحوال سعيد بالعودة. سيتضح كل شيء خلال الأسبوعين المقبلين”.

كان النادي الكتالوني، فعّل مساء الخميس، بند إعادة شراء دولوفيو من إيفرتون بعد عامين من رحيله عن الفريق.

ومن المحتمل أن يدخل الجناح الإسباني في صفقة تبادلية مع لاعب آخر، أو أن يعيد البرسا بيع حقوقه بأكثر من المبلغ الذي كلفه إعادة شرائه من إيفرتون والبالغ 12 مليون يورو.

وجاء في بيان النادي الكتالوني أنه في خلال الأيام المقبلة “سيتم إنهاء كافة الإجراءات الضرورية لإنهاء الصفقة، سواء مع إيفرتون أو مع اللاعب”.

يذكر أن دولوفيو بدأ مسيرته الاحترافية عام 2013 حين تم تصعيده من الفريق الرديف لبرشلونة للفريق الأول وإعارته في نفس العام لإيفرتون ثم إشبيلية، ثم انتقل بصفقة بيع إلى “التوفيز” الذي أعاره مطلع العام الجاري لميلان، إلا أن البرسا رأى إعادة شرائه بعد تألقه في “السيري آ”.

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المصدر : NBN