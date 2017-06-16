دوناروما رفض التجديد مع ميلان من أجل ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن جيانلويجي دوناروما قرر عدم تجديد عقده مع ميلان لرغبته بالانتقال إلى ريال مدريد سواء في الصيف الحالي أو القادم.

وأعلن ماركو فاسوني المدير العام في ميلان عن رفض دوناروما تجديد عقده الذي ينتهي عام 2018، مما يعني أنه الروسونيري مضطر لبيعه في الميركاتو الصيفي لتجنب رحيله بصفقة حرة في صيف 2018.

وأوضحت شبكة سكاي سبورت أن السبب الذي دفع دوناروما لعدم تجديد عقده مع ميلان أنه يحلم بالانتقال إلى ريال مدريد الذي أبدى استعداده للتعاقد معه.

وأضاف التقرير أن دوناروما يفضل ريال مدريد على باقي الأندية المهتمة بالحصول على خدماته مثل باريس سان جيرمان يوفونتوس ومانشستر يونايتد، حتى لو اضطره ذلك للانتظار لموسم آخر في ميلان والانتقال بصفقة حرة.

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المصدر : NBN