  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الرياضة

دوناروما رفض التجديد مع ميلان من أجل ريال مدريد

Posted by
تاريخ:
مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية صورة كبيرة
اترك تعليقا
8 Views
دوناروما رفض التجديد مع ميلان من أجل ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن جيانلويجي دوناروما قرر عدم تجديد عقده مع ميلان لرغبته بالانتقال إلى ريال مدريد سواء في الصيف الحالي أو القادم.

وأعلن ماركو فاسوني المدير العام في ميلان عن رفض دوناروما تجديد عقده الذي ينتهي عام 2018، مما يعني أنه الروسونيري مضطر لبيعه في الميركاتو الصيفي لتجنب رحيله بصفقة حرة في صيف 2018.

وأوضحت شبكة سكاي سبورت أن السبب الذي دفع دوناروما لعدم تجديد عقده مع ميلان أنه يحلم بالانتقال إلى ريال مدريد الذي أبدى استعداده للتعاقد معه.

وأضاف التقرير أن دوناروما يفضل ريال مدريد على باقي الأندية المهتمة بالحصول على خدماته مثل باريس سان جيرمان يوفونتوس ومانشستر يونايتد، حتى لو اضطره ذلك للانتظار لموسم آخر في ميلان والانتقال بصفقة حرة.

print
المصدر : NBN

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

} } //end class