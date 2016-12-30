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ديبوتشي يكشف سبب توتر علاقته بفينجر ويعلن رغبته بالرحيل

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مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية, يحدث الان
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ديبوتشي يكشف سبب توتر علاقته بفينجر ويعلن رغبته بالرحيل

كشف ماثيو ديبوتشي مدافع آرسنال عن سبب توتر علاقته بمدربه آرسين فينجر في الفترة الأخيرة، كما لم يخفي رغبته بالرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل.

ولعب ديبوتشي في القسم الثاني من الموسم الماضي معاراً في بورتو، وبعد عودته هذا الموسم خرج بشكل كامل من حسابات آرسين فينجر.

وأكد ديبوتشي على أن فينجر منعه من الانتقال لمانشستر يونايتد في يناير الماضي كونه من المنافسين المباشرين لآرسنال، مما دفعه للتوقيع مع بوردو لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

وقال المدافع الفرنسي “قبل إعارتي إلى بوردو، كنت أزور فينجر في مكتبه بشكل مستمر، لكن الآن لا أشعر أني بحاجة لذلك، ولست راغباً بهذا الأمر، علاقتنا تقتصر الآن على تحية بعضنا في الصباح ولا شيء آخر”.

وتابع “لم أكن أشارك كثيراً، وتقدم مانشستر يونايتد بعرض لضمي، لقد كان أمراً غير متوقع على الإطلاق، لكن المدرب قال لا، وهذا ما أزعجني، لأنه لم يكن يحتاجني، لا أفهم سبب رفضه”.

وأنهى ديبوتشي حديثه متطرقاً إلى مستقبله “في الحقيقة لا أعرف أين سينتهي بي المطاف، قلت لوكيل أعمالي لا تحدثني إلا إن كان هناك عرض جاد، وبالنسبة لمارسيليا فهو فريق كبير حتى وإن كان يعيش ظروف صعبة مؤخراً”.

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المصدر : وكالات

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