ديل بوسكي يدعو إلى عزل ميسي ورونالدو عن القضايا غير الرياضية

شدد فيسنتي ديل بوسكي مدرب منتخب إسبانيا السابق على ضرورة عزل القضايا غير الرياضية المتعلقة بتهرب كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي من مصلحة الضرائب الإسبانية.

وتؤكد النيابة العامة الإسبانية أن رونالدو متهم بالتهرب من دفع الضرائب بشكل متعمد بقيمة 14.7 مليون يورو في الفترة بين عامي 2011 و 2014 ، واخفاء كافة السجلات الضريبية.

وقال ديل بوسكي : “نحن محظوظون في إسبانيا بوجود ميسي ورونالدو في هذا العصر وأننا نحظى بأفضل لاعبين في العالم ، في حين أن ما يحدث بالتوازي مع هذا هو شيء مهم أيضاً”.

وحول رحيل رونالدو عن ريال مدريد وأجاب : “ستكون خسارة كبيرة جداً لكرة القدم الإسبانية ، نحن في عصر صنع فيه كريستيانو وميسي كرة القدم في بلادنا خلال الفترة الأخيرة”.

وفيما يتعلق بمستقبل المهاجم ألفارو موراتا واضاف : “رحيله سيكون مؤلماً ولكني قلت دائماً إن احتراف لاعبينا بالخارج عامل مهم لنا ولكني أعتقد أنه في حالة جيدة في ريال مدريد”.

وسئل ديل بوسكي عن رغبة ريال مدريد بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي وقال : “هذا اللاعب أظهر مهاراته في مرات عديدة وهو يتحلى بسمات بدنية وفنية جيدة جداً”.

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المصدر : NBN