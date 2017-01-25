ديميتروف وسيرينا إلى نصف نهائي “أستراليا”

تغلب البلغاري غريغور ديميتروف على منافسه البلجيكي ديفيد غوفين بنتيجة 6-3 و6-2 و6-4 في مباراة دور الثمانية ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، الأربعاء، ليتأهل للدور قبل النهائي لإحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الثانية في مسيرته.

وسيلتقي اللاعب البلغاري البالغ من العمر 25 عاما مع الإسباني رفائيل نادال أو الكندي ميلوش راونيتش المصنف الثالث في الدور قبل النهائي.

ودخل اللاعبان في معركة ساخنة من على الخط الخلفي وعانى غوفين على إرساله وارتكب 46 خطأ سهلا.

ولدى السيدات، واصلت سيرينا وليامز تألقها بالفوز على البريطانية المتألقة جوهانا كونتا 6-2 و6-3 لتبلغ الدور قبل النهائي في نفس البطولة.

وسددت اللاعبة الأميركية، البالغ عمرها 35 عاما، 10 إرسالات ساحقة واقتنصت 25 نقطة مباشرة حاسمة خلال نحو 75 دقيقة على ملعب رود ليفر، لتنضم إلى شقيقتها فينوس في الدور قبل النهائي، حيث ستلعب ضد الكرواتية ميريانا لوتشيتش باروني.

وتسعى سيرينا للقبها السابع على ملاعب ملبورن بارك وهو ما سيضمن لها العودة لصدارة تصنيف اللاعبات المحترفات بعد خروج المصنفة الأولى عالميا أنجليكه كيربر حاملة اللقب مبكرا.

print

المصدر : وكالات