ديون ترامب الشخصية لبنوك أميركية وألمانية وصلت لأكثر من 313 مليون دولار

كشف المكتب الأميركي لأخلاقيّات العمل بالحكومة، أنّ “ديون الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الشخصيّة لبنوك أميركية وألمانية وغيرها، بلغت 315.6 مليون دولار على الأقلّ حتى منتصف عام 2017”.

وأعلنت وثيقة الإفصاح المالي الّتي نُشرت على الموقع الإلكتروني للمكتب، أنّ “ترامب مدين لـ”دويتشه بنكتراست كومباني أميركاس”، وهي وحدة تابعة لـ”دويتشه بنك”، بما لا يقلّ عن 130 مليون دولار”، مشيرةً إلى أنّه “مدين لشركة “لادر كابيتال كورب”، وهو بنك للقروض العقارية، بما لا يقلّ عن 110 ملايين دولار”.

وذكر البيت الأبيض، في بيان، أنّ “ترامب رحّب بأن يتقدّم طواعيّة ببيان الإفصاح المالي الشخصي، لافتاً إلى أنّ “مكتب أخلاقيّات العمل بالحكومة، صدّق عليه وفقاً للإجراءات المتّبعة”.

وكان ترامب الّذي رفض ويرفض حتّى الآن الكشف عن بياناته الضريبيّة ، قد أصدر بيان إفصاح مالي في أيار 2016، تضمّن قيم أصوله والتزاماته. وذكرت حملته حينها أنّه يظهر أنّ قيمة ثروته الصافية تبلغ عشرة مليارات دولار. وشكّك بعض منتقديه في الرقم ووصفوه بأنّه مبالغ به.

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المصدر : وكالات