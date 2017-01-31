دي مستورا: إذا لم تشكل المعارضة السورية وفدا موحدا لجنيف فسأفعل ذلك

أشار المبعوث الدولي الى سوريا ستيفان دي مستورا الى ان مجلس الأمن استمع إلى تقرير حول مؤتمر أستانا، لافتا الى ان وقف النار في سوريا كان ناجحا نوعا ما، مؤكدا ان “مجلس الأمن دعم تعزيز آلية وقف النار في سوريا”.

ورحب باجتماع جنيف في 20 شباط الحالي، لافتا الى ان “ضرورة تأجيل جنيف لاعطاء فرصة لمؤتمر أستانا لتنفيذ ما نتج عنه”، مشيرا الى انه “إذا لم تشكل المعارضة السورية وفدا موحدا لمحادثات جنيف فسأفعل ذلك”.

وأوضح ان “مجلس الأمن ناقش انخراط دول في الحرب السورية”، مشددا على ان “إيران وتركيا وروسيا دول ضامنة لوقف النار”، لافتا الى انه “لا تزال قضية وصول المساعدات إلى السوريين صعبة في ظل الإقتتال”.

وأكد ان “روسيا جهة لاعبة ومهمة في سوريا”، لافتا الى ان تأجيل جنيف كان بالتشاور مع كافة الدول ومنها روسيا.

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المصدر : وكالات