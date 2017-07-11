دي ميستورا:نعتزم إجراء 4 جولات تفاوضية أخرى حول الملف السوري هذه السنة

أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا انه “نعتزم إجراء 4 جولات تفاوضية أخرى حول الملف السوري هذه السنة”، معتبرا انه “يجب أن يشارك الأكراد السوريون في وضع دستور جديد للبلاد”.

هذا وبدأ وفد الجمهورية العربية السورية اجتماعه الثاني مع مبعوث الأمم المتحدة ستيفان ديمستورا ضمن الجولة السابعة من المحادثات.

وقد أعلن دي ميستورا، في حديث صحافي أنّ “الأزمة السورية تتّجه نحو التبسيط، لأنّ قادة العالم أصبحوا يركّزون معاً على إيجاد الأولوّيات الّتي من شأنها أن تسمح بتبسيط الأزمة السورية”.

وأشار إلى أنّ “عمليّة تبسيط تجري الآن بالفعل، بمعنى أنّ الأولويّة أصبحت عند الجميع هي محاربة تنظيم “داعش” وتحرير الرقة ورفع الحصار عن دير الزور، وهي أولوّيات مشتركة”، منوّهاً إلى أنّ “في الوقت نفسه، تخفيف التصعيد والمساعدات الإنسانيّة وتنظيف الألغام والمعتقلين وربطاً بهذا، كيفيّة تحقيق الإستقرار في البلاد الّذي طريقته الوحيدة هي عبر الحلّ السياسي”، مشدّداً على أنّ “سوريا تفادت السيناريو الأسوأ، أي تركها لمصيرها، ونسيان الأزمة لتصبح مثل ما كانت عليه الصومال لسنوات عديدة، أزمة غير قابلة للحلّ”.

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المصدر : وكالات