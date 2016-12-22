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دي ميستورا: آمل أن تنتهي المعركة بحلول الميلاد

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
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دي ميستورا: آمل أن تنتهي المعركة بحلول الميلاد

أعرب المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا عن أمله في تنتهي معركة حلب قبل نهاية السنة الحالية، مرحبا بأي مبادرات سياسية للحل في إشارة إلى آستانا.

وقال دي ميستورا في مؤتمر صحفي: “اليوم الخميس قد يكون اليوم الأخير في إجلاء المسلحين والمدنيين والجرحى من شرقي حلب، نأمل أن تكون نهاية المعركة بحلول أعياد الميلاد والسنة الجديدة”.

وأكد المبعوث الأممي عزم الأمم المتحدة على إعادة إطلاق المفاوضات السورية السورية في 8 فبراير/شباط العام 2017.

وقال دي ميستورا “نحن نرحب بكل المبادرات بما فيها اللقاء في آستانا لأن الهدف يبقى إجراء عملية سياسية شاملة”.

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المصدر : NBN

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