دي ميستورا: تقدم في مفاوضات جنيف بشأن سوريا

أعلن المبعوث الخاص للامم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا في ختام الجولة السابعة من مفاوضات السلام في جنيف، ان بعض التقدم تحقق ، مشيرا الى انه سيدفع باتجاه مفاوضات مباشرة بين دمشق والمعارضة في الجولة المقبلة من المحادثات.



واعلن دي ميستورا للصحافيين انه ينوي الدعوة الى جولة ثامنة منالمفاوضات مطلع ايلول ، موضحا انه طلب من كل الاطراف بما في ذلك الحكومةالسورية، الاستعداد لمناقشة مسألة الانتقال السياسي الاساسية.



ولفت الى انه لم يجد اي مؤشر يدل على ان النظام السوري مستعد لمناقشة تشكيل حكومة جديدة لكنه اكد انه يأمل في ان تسمح ضغوط دولية في السير في هذا الاتجاه.

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المصدر : وكالات