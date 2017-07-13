دي ميستورا: لم أتوقع أي محادثات مباشرة في هذه الجولة

لفت المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إلى إنه “لم يدفع خلال “جنيف-7” باتجاه عقد مفاوضات مباشرة بين الجهات”، موضحاً أنه “عندما يحصل ذلك الحوار المباشر، فإنه يجب أن يكون نابعا من إرادة السوريين أنفسهم”.

وأشار إلى “أنني لم أتوقع أي محادثات مباشرة في هذه الجولة، لكننا نركز الآن على القواسم المشتركة بين الجهات”، لافتاً إلى “اننا لا ندفع نحو ذلك، لأنه يجب أن يحصل تلقائيا، وعندما يحصل، يجب أن يبدأ العمل الحقيقي”.

وتوقع دي ميستورا بـ”أن تكون جلسات اليوم مكثفة”، مشيراً إلى أن “الجولة الحالية تنتهي غدا الجمعة”.

هذا وبدأ المبعوث الأممي جدوله اليوم بلقاء مع وفد الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري.

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المصدر : وكالات