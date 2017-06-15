دي ميستورا: محادثات جنيف بين الحكومة السورية والمعارضة قد تجري في تموز

اشار مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إلى إنه “قد تستأنف محادثات السلام بين الحكومة السورية والمعارضة في جنيف في تموز القادم وإن ذلك يعتمد على مدى ما يتحقق من تقدم في تشكيل مناطق عدم التصعيد”.

وفي تصريح له على هامش مؤتمر عن الوساطة من أجل السلام أكد دي مستورا أن “هناك نية لعقد اجتماع في آستانا في وقت ما في أوائل تموز، قبيل عقد اجتماع مجموعة العشرين في هامبورج، وربما قبيل أن نستأنف محادثات جنيف كذلك”.

ورد دي ميستورا على سؤال عما إذا كان قد تم الالتزام بموعد نهائي في الرابع حزيران لتحديد هذه المناطق وما إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق حول من الذي سيديرها ويراقبها قائلا إن ذلك لم يحدث وإنها مسألة معقدة”.

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المصدر : وكالات