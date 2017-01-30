دي ميستورا: موعد استئناف مفاوضات جنيف سيحدد بعد مشاورات مع مجلس الأمن

أعلن المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أنه سيعلن موعد استئناف المفاوضات السورية بعد لقاءاته مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأعضاء مجلس الأمن.

واشار دي ميستورا في مقابلة مع إذاعة “راديو-1″ الإيطالية الى انه سيستمع إلى رأي مجلس الأمن، أما يوم الأربعاء، فسيلتقي الأمين العام للأمم المتحدة. وقال: بناء على ذلك وعلى اعتباراتي الشخصية، سأعلن موعد استئناف مفاوضات جنيف”.

كما أفاد المبعوث الدولي بأنه سيزور واشنطن مجددا، الأسبوع القادم، في سعيه إلى “فهم أفضل لموقف الإدارة (الأمريكية) الجديدة من الأزمة السورية”.

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المصدر : وكالات