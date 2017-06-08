دي ميستورا : يجب تسوية الأزمة السورية من خلال إشراك روسيا

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أن “سبيل التوصل إلى الحل في سوريا يجب أن يكون من خلال إشراك روسيا”.

وأضاف دي ميستورا خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الإيطالية روما عقب محادثات أجراها مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنجيلينو ألفانو، أنه سيتوجه اليوم الخميس إلى موسكو “بناء على دعوة من الحكومة الروسية حيث سيجتمع مع وزيري الخارجية سيرغي لافروف، والدفاع سيرغي شويغو”، وذلك من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

ورأى دي ميستورا أنه “من المهم الحد من الآلام من خلال توفير المساعدات الإنسانية”، معبراً عن “الأسف لعدم القدرة على الوصول إلى جميع أولئك الذين يحتاجون لها، أي إلى مليونين ونصف المليون مدني سوري”.

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المصدر : وكالات