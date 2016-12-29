دي ميستورا يرحب بوقف إطلاق النار في سوريا

أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، عن ترحيبه بتوصل الأطراف السورية لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي يدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة.

واعتبر دي ميستورا، في بيان أصدره، أن وقف إطلاق النار هو “حجر الزاوية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254″، معرباً عن أمله في أن يؤدي الاتفاق إلى “حماية أرواح المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق السورية، وتمهيد الطريق لمحادثات بناءة في أستانا”.

كما تمنى دي ميستورا أن تؤدي تلك التطورات إلى محادثات شاملة وبناءة في جنيف في 8 شباط/فبراير 2017.

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المصدر : وكالات