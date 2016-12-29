  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

دي ميستورا يرحب بوقف إطلاق النار في سوريا

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
اترك تعليقا
2 Views
دي ميستورا يرحب بوقف إطلاق النار في سوريا

أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، عن ترحيبه بتوصل الأطراف السورية لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي يدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة.

واعتبر دي ميستورا، في بيان أصدره، أن وقف إطلاق النار هو “حجر الزاوية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254″، معرباً عن أمله في أن يؤدي الاتفاق إلى “حماية أرواح المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق السورية، وتمهيد الطريق لمحادثات بناءة في أستانا”.
كما تمنى دي ميستورا أن تؤدي تلك التطورات إلى محادثات شاملة وبناءة في جنيف في 8 شباط/فبراير 2017.

print
المصدر : وكالات

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz
} } //end class