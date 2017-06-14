رئيس أركان الجيش العراقي يلتقي رئيس هيئة العمليات في وزارة الدفاع السورية

التقى رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي، يوم أمس وفد رفيع المستوى من وزارة الدفاع السورية لبحث التنسيق والتعاون الأمني بين البلدين الشقيقين.



وتناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الحيوية منها، مسرح العمليات العراقي السوري باعتباره مسرح واحد وعدو مشترك المتمثل بتنظيم داعش الإرهابي والقضاء عليه يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية ومسك الحدود من قبل القوات النامية للجيشين العراقي والسوري لإدامة الضغط المتواصل على العدو الإرهابي وإنشاء مركز عمليات مشترك يتم من خلاله التنسيق بين الجانبين. كما ناقش اللقاء آخر التطورات العسكرية في الموصل وأيضا في الجانب السوري.



من جانبه بارك رئيس هيئة العمليات السوري انتصارات الجيش العراقي في الموصل، مشيداً بقدرات قواتنا الأمنية في حسم المعارك التي خاضها ضد العصابات الإرهابية، مؤكداً على متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين واستمرار التعاون في المجال العسكري والمجالات الأخرى من اجل مصلحة الشعبين العراقي والسوري لحفظ الأمن والاستقرار ومنع عبور العناصر الإرهابية داخل أراضي البلدين.

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المصدر : الاعلام الحربي