رئيس اتحاد بلديات صور: لاستكمال الاعمال في اوتوستراد الجنوب

دعا رئيس “اتحاد بلديات قضاء صور” عبد المحسن الحسيني خلال لقائه عدد من فعاليات أبناء المنطقة، الى “الاسراع باستكمال الاعمال في اوتوستراد الامام السيد موسى الصدر الذي كان توقف العمل فيه في بلدة الشبريحا بسبب عدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لدفع تعويضات الاستملاكات”.

وانتقد الحسيني “الاهمال المتعمد لابناء الجنوب الذين قاوموا ودفعوا الثمن غاليا في زمن الاحتلال الاسرائيلي”، مطالبا “التسريع بدفع الاستملاكات بعدما جرى تخمين المنازل بمن فيهم منازل الفلسطينيين كي يصار الى استكمال العمل بالوصلة الاخيرة التي لا تتجاوز ال 8 كلم”.

واعتبر ان “الوضع القائم لم يعد مقبولا”، موجها “التحية للرئيس نبيه بري الحريص على لبنان وعلى شعبه الذي لم يهمل احد لا لبناني ولا فلسطيني وأمن اموال الاستملاكات لاصحاب المنازل التي سيمر من خلالها الاوتوستراد”.

print

المصدر : NBN