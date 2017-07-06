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رئيس الأركان يتفقّد العسكريين الجرحى الذين أصيبوا خلال العمليات العسكرية في عرسال

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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رئيس الأركان يتفقّد العسكريين الجرحى الذين أصيبوا خلال العمليات العسكرية في عرسال

تفقّد رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك، العسكريين الجرحى في مستشفيي رزق والروم، الذين أصيبوا خلال العمليات العسكرية التي نفّذتها قوى الجيش مؤخراً في منطقة عرسال، حيث اطلع على أوضاعهم الصحية وتطور معالجتهم وحاجاتهم المختلفة، وتمنّى لهم الشفاء العاجل. وقد نوّه رئيس الأركان بجرأتهم وشجاعتهم ونكرانهم للذات في سبيل إنجاح المهمّة ودرء الأخطار الوشيكة عن المواطنيين والنازحين الأبرياء، مؤكداً أن ما قام به الجيش في المواجهة الأخيرة هو مقدّمة للقضاء على الإرهاب ودحره نهائياً عن الوطن، لافتاً إلى أن الدماء السخية التي يبذلها العسكريون لتحقيق هذا الهدف، هي فداء للبنان ولكل اللبنانيين والمقيمين على أرضه.

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المصدر : NBN

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