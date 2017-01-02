رئيس الاحتلال الإسرائيلي: “إسرائيل” في مأزق ولا خيار أمامها سوى الاتفاق مع الفلسطينيين

قال رئيس الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الاثنين 2 يناير/كانون الثاني، إنه لا خيار أمام إسرائيل سوى “التفكير عمليا” بإبرام اتفاقيات مع الفلسطينيين، وان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، سيبقى هو القضية المركزية “حتى لو أغمضنا أعيننا”.

وأضاف، في تصريحات إثر تسلمه “التقييم الإستراتيجي السنوي لمعهد بحوث الأمن الوطني”، قائلا: “علينا أن نبدأ في التفكير عمليا، بما يسمح لنا ببناء الشروط للاتفاقيات المستقبلية مع الفلسطينيين، ليس هناك خيار آخر … يجب علينا أن نبدأ التفكير في المستقبل، وكيف نستطيع الخروج من المأزق السياسي مع الفلسطينيين”.

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المصدر : NBN