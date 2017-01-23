رئيس الوفد الروسي بأستانة: المفاوضات السورية اليوم كانت ناجحة

أوضح رئيس الوفد الروسي الى محادثات استانة ألكسندر لافرينتيف اثر انتهاء اليوم الاول لمؤتمر الاستانة انه ” لم يتم الاتفاق بعد حول مسألة نظام وقف القتال في سوريا والفصل بين المعارضة والإرهابيين ومحاربة الإرهاب بشكل مشترك”، لافتا إلى انه “تم بحث نص البيان الختامي للمفاوضات حول سوريا وسيتم عرضه على المشاركين والتوافق حوله يوم غد”.

وأشار إلى ان “المعارضة السورية فهمت خلال مفاوضات أستانة أنروسيا شريك موثوق به”، مؤكدا انه “على الرغم من أن مستوى التوتر كان مرتفعا في البداية، إلا أن الجهات أبدت نهجا بناء خلال المفاوضات، وتمكنت من الحيلولة دون حدوث أعمال كان من الممكن أن تؤدي الى فشل المفاوضات السورية في أستانة”، معلنا ان “المفاوضات السورية في استانة اليوم كانت ناجحة”.

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المصدر : وكالات