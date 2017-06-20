رئيس بعثة اليونيفيل ترأس إجتماعا ثلاثيا عند معبر رأس الناقورة

ترأس رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء مايكل بيري إجتماعا ثلاثيا عاديا مع كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي في موقع للأمم المتحدة على معبر رأس الناقورة.وركّزت المناقشات على قضايا متصلة بتنفيذ ولاية اليونيفيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006)، والانتهاكات الجوية والبرية، والوضع على طول الخط الأزرق وعملية وضع العلامات المرئية الجارية على الخط الأزرق، الى جانب مسألة انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال قرية الغجر.

وخلال الاجتماع، أثيرت بعض الهواجس بشأن وجود أسلحة غير مصرّح بها في منطقة عمليات اليونيفيل في 20 نيسان 2017، الى جانب أعمال يقوم بها الجيش الإسرائيلي في محيط منطقة مزارع شبعا.

هذا ولفت رئيس بعثة اليونيفيل إلى المناقشات التي تجريها اليونيفيل مع القوات المسلحة اللبنانية بشأن اتخاذ مزيد من الخطوات لضمان خلو المنطقة من أي أفراد مسلحين أو أصول أو أسلحة غير مأذون بها وفقا لبنود القرار 1701.

وفي هذا السياق، أشاد اللواء بيري بالالتزام الذي أبداه رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الذي قام مع وزير الدفاع يعقوب الصرّاف وقائد القوات المسلحة اللبنانية العماد جوزيف عون ووفد كبير من الجيش اللبناني بزيارة الى الخط الأزرق في 21 نيسان 2017، وأكد مجددا التزام لبنان بالقرار 1701.

وجدد رئيس بعثة اليونيفيل دعوته للأطراف إلى ممارسة نفوذهمم الآيل الى التهدئة كلٍ على أطرافه والاستفادة الى أقصى حدّ من ترتيبات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها اليونيفيل من أجل نزع فتيل التوتر وتعزيز بناء الثقة، بما في ذلك تجنّب أي إجراء أحادي الجانب على طول أجزاء حساسة من الخط الأزرق.

وقال اللواء بيري: “لقد تلقيت دعما مشجعا لليونيفيل وللعمل الذي نقوم به هنا جنبا إلى جنب مع الطرفين للحفاظ على الهدوء على طول الخط الأزرق في ظلّ سياق إقليمي صعب للغاية”.

كما أشاد اللواء بيري بالتقدم الأخير فى عملية وضع العلامات المرئية على الخط الازرق مع القوات المسلحة اللبنانية.

وقال: “لا يسعني التأكيد بما فيه الكفاية على أهمية الحفاظ على قوة الدفع في عملية وضع العلامات واستخدام الأصول التي لدينا وبتصرفنا لدعم العملية”.

وأضاف: “ان هذه العملية لا تقلل فقط من الانتهاكات والاحتكاكات التي لا داعي لها، ولكنها تتيح لنا ايضا الفرصة لإظهار التزامنا لناحية ايجاد حلول للقضايا التي طال انتظارها والتي هي قابلة للحل”.

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المصدر : وكالات