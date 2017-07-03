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رئيس فنزويلا يقرر زيادة رواتب الموظفين في محاولة لتهدئة المتظاهرين

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار
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رئيس فنزويلا يقرر زيادة رواتب الموظفين في محاولة لتهدئة المتظاهرين

قرر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، زيادة رواتب الموظفين، وذلك في محاولة منه لتهدئة المتظاهرين المناهضين للحكومة والذين يواصلون احتجاجاتهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر والحصول على دعم لخططه الهادفة إلى إعادة صياغة الدستور.

ولفت مادورو إلى ان الحد الأدنى للأجور سيرتفع بنسبة 50 في المائة ابتداء من هذا الشهر حيث سيتقاضى العمال والموظفون ما لا يقل عن 250 ألف بوليفار شهريا بما في ذلك الإعانات الغذائية.

ويخرج المتظاهرون في فنزويلا إلى الشوارع يوميا منذ أوائل نيسان الماضي للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة والحرية لنشطاء معتقلين وبمساعدات إنسانية أجنبية لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، ويتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المتظاهرين بالسعي للانقلاب على السلطة باستخدام العنف.

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المصدر : NBN

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