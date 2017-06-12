رئيس قبرص بعد لقاء عون: سنواصل مساعدة لبنان لرفع التحديات التي يواجهها

أعرب الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، عقب لقائه الرئيس ميشال عون، عن شكره “لهذا الاستقبال ويسرني انني التقيت اليوم صديقا وجارا عزيزا، وعلاقاتنا تتخطى حدود القرب الجغرافي انها متجذرة بعمق في الروابط الوطيدة بين الشعبين القبرصي واللبناني، وأظهرا صمودهما في الشدائد التي مرت علينا خلال التاريخ الطويل”، لافتاً إلى أن “اللبنانيين أنشأوا جالية نابضة في قبرص ونحن نثمن عاليا شراكتنا ونحن ملتزمون مواصلة تعزيزها بغية تطوير الروابط بيننا”.

وأشار إلى “أننا تحدثنا في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، التطورات الحاصلة في مناطقنا تزيد من أهمية تعاوننا في العديد من المجالات”، لافتاً إلى “أننا شددنا على أهمية التعاون المتعدد الوجوه وبحثنا في سبل توطيده بهدف تعزيز رؤيتنا المشتركة، فلبنان وقبرص يشعران بتأثير الاضطرابات التي تعصف منطقتنا، ونعي جيدا التحديات التي يواجهها لبنان جراء النزوح السوري، وأنا أؤكد ان قبرص ستواصل مساعدة لبنان على رفع هذه التحديات”.