رئيس هيئة الحشد الشعبي: الحشد سيخوض المعارك التي تحددها الدولة

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، السبت، أن الحشد يمثل حاجة اساسية لأمن العراق، وفيما اشار إلى أنه سيخوض المعارك التي ستحددها الدولة العراقية، نفى وجود اي تقاطع بين رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي والحشد الشعبي.

وقال الفياض في حوار متلفز تابعه موقع “الحشد الشعبي”، إن “الحشد الشعبي يمثل اليوم حاجة أساسية لأمن العراق ككل بما فيها العاصمة بغداد”، لافتا إلى أن “الحشد بمثابة روح جديدة ستنقذ العراق من جميع مشاكله”.

وأضاف الفياض، أن “قوات الحشد الشعبي ستخوض المعارك التي ستحددها الدولة العراقية”، مؤكدا في الوقت ذاته “عدم وجود اي تقاطع بين رئيس الوزراء حيدر العبادي والحشد الشعبي”.