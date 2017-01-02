راموس سيغيب عن مواجهة إشبيلية في بطولة كأس ملك إسبانيا

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن سيرجيو راموس مدافع وقائد ريال مدريد سيغيب عن مواجهة إشبيلية يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن راموس لم يتعافى بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها في عضلات الساق خلال مونديال الأندية وحرمته من المشاركة في نصف النهائي أمام كلوب أمريكا.

وأضاف التقرير أن المدرب زين الدين زيدان أقحم راموس في المباراة النهائية أمام كاشيما أنتلرز الياباني ولم يكن اللاعب قد تعافى بشكل كامل.

وقرر زيدان عدم المخاطرة براموس في مباراة إشبيلية يوم الأربعاء ومنحه فترة راحة ليتسنى له الشفاء واستعادة كامل لياقته البدنية.

وأشارت “ماركا” إلى أن زيدان يفكر بإراحة راموس أيضاً في مباراة غرناطة يوم السبت القادم في الليغا كونه يملك 4 بطاقات صفراء، وذلك لتجنب غيابه عن مباراة إشبيلية خارج الديار في الدوري الإسباني بالجولة التالية.

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المصدر : NBN