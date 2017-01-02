رجل الأعمال اللبناني أمين بكري .. شهيد جديد على مذبح الإغتراب

مرة جديدة يدفع اﻻغتراب اللبناني في القارة السمراء المزيد من اﻻرواح موتا واغتيال ضريبة البحث عن لقمة العيش والحياة الكريمة .. وجديد شهداء اﻻغتراب اللبناني الشهيد امين بكري ابن بلدة صير الغربية الذي اغتاله مسلحون في ﻻواندا في انغوﻻ حيث اصيب برصاصات عدة في انحاء جسده نقل على اثرها الى احد المستشفيات ما لبث ان فارق الحياة متأثرا بجراحه.

مقتل رجل اﻻعمال بكري يطرح مجددا التساؤﻻت عن الهدف من وراء اﻻستهداف الممنهج للاغتراب اللبناني في القارة السمراء وكيفية حماية اﻻغتراب .

وتقدمت حركة امل ـ اقليم الجنوب من اسرة الراحل امين بكري واهالي بلدة صير الغربية ومن سائر المغتربين في القارة اﻻفريقية بأحر التعازي سائلة المولى العزيز القدير ان يلهمنا وذويه الصبر والسلوان ويسكن الراحل الفسيح من جناته.

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المصدر : NBN