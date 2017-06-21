  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الرياضة

رسمياً .. تحديد مصير ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ

Posted by
تاريخ:
مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية صورة كبيرة
اترك تعليقا
9 Views
رسمياً .. تحديد مصير ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ

أصدر نادي بايرن ميونخ الألماني بياناً رسمياً أكد من خلاله كذب الأخبار التي تتحدث عن رحيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن الفريق خلال الصيف الحالي.

وظهر في الساعات الأخيرة اهتمام من مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنكليزيان بالتوقيع مع ليفاندوفسكي، حيث يرغب الأول في التوقيع مع مهاجم بعده فشله في ضم ألفارو موراتا بينما يريد الثاني مهاجم بدلاً من دييغو كوستا.
وبحسب صحيفة “بيلد” الألمانية وشبكة “سكاي سبورت” التلفزيونية فإن النادي أصدر بياناً أكد بأن الأخبار التي تتحدث عن رحيل ليفاندوفسكي مجرد شائعات لا صحة لها.

وأضاف النادي أن ليفاندوفسكي جدد عقده مؤخراً حتى عام 2021 وإدارة النادي لا ترغب في بيعه.

print
المصدر : NBN

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

} } //end class