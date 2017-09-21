رسمياً .. دييغو كوستا يعود إلى أتلتيكو مدريد

أعلن أتلتيكو مدريد عبر موقعه الرسمي اليوم الاثنين عن التوصل لاتفاق مع تشيلسي من أجل التعاقد مع دييغو كوستا بعد مفاوضات طويلة بين الطرفين.

ولن يتمكن أتلتيكو مدريد من استخدام كوستا قبل يناير القادم بسبب العقوبة المفروضة على النادي بالحرمان من التعاقدات خلال عام 2017.

ولم يكشف بيان أتلتيكو مدريد عن أي تفاصيل مالية متعلقة بالصفقة، لكن صحيفة آس الإسبانية أكدت على أن الروخي بلانكوس حسم الصفقة مقابل 60 مليون يورو شاملة المكافآت والحوافز.

وسيخضع المهاجم الإسباني ذو الأصول البرازيلية للفحوصات الطبية بعد ساعات قليلة لتوقيع عقد انضمامه بشكل رسمي إلى الفريق.

يذكر أن دييغو كوستا لعب مع أتلتيكو مدريد لثلاثة مواسم، ثم انتقل إلى تشيلسي صيف 2014، لكنه قرر العودة إلى الروخي بلانكوس بعد دخوله في خلافات حادة مع المدرب أنطونيو كونتي.

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المصدر : NBN