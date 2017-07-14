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رسمياً ـ ريال مدريد ينجح في التعاقد مع الشاب سيبايوس

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مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية, الرياضة الرئيسية صورة كبيرة
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رسمياً ـ ريال مدريد ينجح في التعاقد مع الشاب سيبايوس

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تعاقده بشكل رسمي مع الشاب داني سيبايوس لاعب فريق ريال بيتيس، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ولفت سيبايوس الأنظار إليه بشدة مع منتخب إسبانيا تحت 21 عام، مما دفع ريال مدريد للتعاقد معه، وخطفه من فريق برشلونة الذي أهتم بضمه أيضاً.
ونشر موقع ريال مدريد الرسمي على الإنترنت خبر التعاقد بشكل رسمي مع سيبايوس لمدة ست سنوات حتى عام 2023.

وأشارت التقارير الصحفية أن قيمة انتقال اللاعب من ريال بيتيس للنادي الملكي ستكون بحوالي 18 مليون يورو.

ومن المتوقع وصول اللاعب لملعب السانتياجو بيرنابيو لتقديمه للجماهير يوم الخميس القادم الموافق 20 من شهر يوليو.

وسيسافر اللاعب يوم الجمعة القادم الموافق 21 من شهر يوليو للولايات المتحدة الأمريكية من أجل الالتحاق بمعسكر ريال مدريد التحضيري استعداداً للموسم الجديد.

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المصدر : وكالات

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