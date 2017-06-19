رسمياً .. فلورنتينو بيريز رئيساً لريال مدريد حتى عام 2021

رسمياً .. ستستمر الشراكة الناجحة بين فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الحالي والنادي الملكي مجدداً لأربعة مواسم مقبلة.

وذلك بعد عدم ترشح أي منافس له في انتخبات رئاسة النادي الملكي والذي كان آخر ميعاد لتقديم الترشيحات منتصف الليل من يوم الأحد الموافق 18 يونيو.

وتعد هذه هي الدورة الثالثة لبيريزكرئيس لريال مدريد بعد عودته عام 2009، ومن المتوقع أن يبدأ ولايته الجديدة بقرار تجديد عقد زين الدين زيدان.

وقد نجح بيريز في قيادة الملكي للظفر ببطولة دوري أبطال أوروبا في 3 مرات في آخر 4 سنوات وهو إنجلز لا يستهان به، كما استطاعوا تحقيق لقب الليجا مرتين.

ولا ضير من وجود صفقة جالاكتيكو هذا الصيف والذي من المتوقع أن يكون أحد اللاعبين كيليان مبابي أو دافيد دي خيا.

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المصدر : NBN