رضا عنتر: سعيد بمشاركة بيكيه في مباراة إعتزالي ومتحمّس لتدريب الراسينغ

أقيم اليوم في فندق “لانكستر الروشة” في العاصمة اللبنانية بيروت مؤتمراً صحافياً، للإعلان عن مباراة إعتزال النجم اللبناني رضا عنتر، بعد مسيرته حافلة في الملاعب الآسيوية والأوروبية، والتي ستقام في مدينة صور على ملعب صور البلدي يوم الرابع من شهر تموز المقبل، بمشاركة نجم نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا جيرارد بيكيه، الذي سيحضر كضيف شرف، إضافة إلى عددٍ من النجوم اللبنانيين السابقين والحاليين .

رئيس الإتحاد اللبناني لكرة القدم السيد هاشم حيدر، إستهل المؤتمر الصحفي بكلمة حيّ فيها عنتر على الإنجازات التي حققها خلال مسيرته، قائلاً:” رضا عنتر بالنسبة إلينا هو رمز للإخلاص والوفاء، وقد أكد ذلك بعد عودته للعب في صفوف فريقه الأم نادي التضامن صور، مصمماً على الإعتزال بقميص فريقه الذي بدأ معه مسيرته المليئة بالفخر “.

وتابع حيدر :” لقد كان القائد والملهم الأول لزملائه في المنتخب، ولم يتخلف يوماً عن أداء واجبه الوطني، فأصبح قدوة للجيل الكروي الجديد”.

وأضاف رئيس الإتحاد اللبناني :” أن تقام مباراة تكريمية لرضا عنتر هي أقل واجب تجاه لاعب أعطى كل شيء لكرة القدم اللبنانية والمنتخب، ونحن نأمل أن تتم الإستفادة من الخبرة التي إكتسبها عنتر خلال مسيرته في الملاعب العالمية بعد أن قرّر الإستمرار بالعمل في بلده كمدرب”.

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المصدر : NBN