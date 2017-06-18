رغم أنها قاضية.. لكنها لم تسلم من السرقة في الأشرفية !

تمكن لص من سرقة حقيبة القاضية نضال شمس الدين وهي داخل سيارتها.

وفي التفاصيل أن القاضية شمس الدين كانت تمرّ قبل ظهر يوم امس السبت في منطقة الأشرفية عندما قام أحدهم بسرقتها.

وتروي شمس الدين ما جرى معها قائلة “وأنا في سيارتي لحظة دخولي إليها سمعت صوتا ينادي, لحظة مدام، أدركت انه حرامي فامسكت بحيقبتي وحاولت إقفال السيارة بالمفتاح المركزي، إلا أنه سبقني وادخل نصفه الى السيارة ناشلا الحقيبة باتجاهه، رغم محاولتي الامساك بها.

وتابعت شمس الدين ” دفعني بوحشية واستولى على الحقيبة، وكل ما كنت املك هو مبلغ قدره تسعون الف ليرة”، ولكن القاضية رغم المبلغ الضئيل كانت تحمل داخل الحقيبة كافة أوراقها الرسمية، وهاتفها الخليوي.

وختمت شمس الدين آملة “من الحرامي أو ممن يجدهم أن يعيدهم اليّ سيما وأن المستندات المسروقة لن يتمكن ابدا من استعمالها”.

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المصدر : NBN