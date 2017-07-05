رفع حظر الأجهزة الإلكترونية على الرحلات من تركيا إلى أميركا

ذكرت وكالة أنباء “دوغان” التركية أنه تقرر رفع حظر استمر ثلاثة أشهر على حمل الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة على الجزء المخصص للركاب في رحلات الطيران المتجهة من تركيا إلى الولايات المتحدة.

واشارت الى أن شركةالخطوط الجوية التركية سمحت للركاب باصطحاب أجهزة إلكترونية على رحلتها المقررة من مطار أتاتورك إلى مطار جون كنيدى الدولي في نيويورك.

وكانت الولايات المتحدة قد حظرت في 25 آذار حمل الأجهزة الإلكترونية التي يزيد حجمها عن حجم الهاتف المحمول داخل الجزء المخصص للركاب في الرحلات المباشرة المتجهة إليها من عشرة مطارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

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المصدر : وكالات