روحاني: اقتربنا من القضاء على كل التنظيمات الإرهابية في البلاد

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن السلطات الأمنية في البلاد أوشكت على القضاء على التنظيمات التكفيرية الإرهابية الموجودة في البلاد نهائيًا.

وخلال كلمته التي ألقاها باجتماع اللجنة العليا للثورة الثقافية، أن البلاد تواجه ظاهرة الإرهاب منذ انتصار الثورة الإسلامية وقدمت آلاف الشهداء، مشددًا على أن طهران “تقع في الخط الأمامي لمكافحة الإرهاب”.

ولفت الى ان “القوات الأمنية أحبطت إجراءات معظم العمليات الإرهابية”، مشيراً الى “اننا نقترب من نهاية حياة الجماعات الإرهابية بفضل مواجهة شعوب المنطقة بشكل حازم”.