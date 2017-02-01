روحاني : الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة في سوريا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن لا حل عسكريا للأزمة في سوريا وأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة، مشددا على ضرورة الحفاظ على سلامة الأراضي السورية ومواصلة الكفاح ضد التنظيمات الإرهابية.

وقال روحاني خلال لقائه في طهران يوم أمس الثلاثاء وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت إن “أي تغيير سياسي في سوريا ضروري في المراحل اللاحقة ويجب ان يقوم الشعب السوري فقط بهذا التغيير”.

وأضاف روحاني أن “إيران باعتبارها ضحية للإرهاب تقف اليوم في الخطوط الأولى لمواجهته وأننا نؤمن أن فرنسا قادرة على أداء دور مهم في عملية محاربة الإرهاب وصون الاستقرار في المنطقة”.

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المصدر : NBN