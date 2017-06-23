روحاني: سنواصل دعمنا للشعب الفلسطيني وسنواصل محاربة الارهاب

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن إيران ستواصل دعم الشعب الفلسطيني في مقاومته ضد الكيان الصهيوني معرباً عن تقديره للحماس المتزايد الذي يبديه الشعب الإيراني للمشاركة في إحياء يوم القدس العالمي.

وأشار روحاني في كلمة على هامش مشاركته بمسيرات إحياء الذكرى ال38 ليوم القدس العالمي في طهران إلى أن إحياء الذكرى كان مختلفاً في إيران هذا العام حيث شهد ظهور الإرهابيين المدعومين من الكيان الصهيوني والولايات المتحدة مؤكداً أن بلاده ستواصل محاربة الإرهاب.

بدوره حذر وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان أن تصريحات مسؤولي النظام السعودي المناوئة لإيران والمثيرة للتوتر تتسم بالجهل ولا تستحق الرد عليها وتأتي في سياق توجهات أمريكا والكيان الإسرائيلي ولا تصب في مصلحة الأمن في المنطقة.

وشدد المشاركون بالمسيرات على ضرورة إحياء هذا اليوم من أجل استعادة الحقوق الفلسطينية واجتثاث الكيان الصهيوني الغاصب مرددين عبارات مثل “الموت لأمريكا” و”الموت لإسرائيل” و”الموت للاستكبار العالمي والصهيونية الدولية” ومعبرين عن غضبهم إزاء جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

print

المصدر : وكالات