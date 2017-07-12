روحاني: ما فعله الإرهاب في سوريا و العراق أخجل داعميه

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني إن ما فعله الإرهاب في سوريا والعراق خلال الأشهر والسنوات الماضية أخجل جميع داعميه وأثار استغراب البشرية عبر التاريخ حول الأفعال الوحشية التي ارتكبها والتي لا تنتمي إلى أي دين إلهي ولا تتناسب مع الرأفة الإسلامية.

ولفت روحاني خلال إجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء إن مثل هذه الممارسات ليس لها مثيل خلال العقود الماضية، مستدركاً: لقد واجهت ايران بما يشبه هذه التصرفات خلال عامي 1980 – 1981 والتي ارتكبتها زمرة المنافقين مع الشعب الإيراني والتي لم ينساها أبداً .

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المصدر : NBN