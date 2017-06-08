روحاني وماكرون يؤكدان على تعزيز التعاون بين بلديهما لمكافحة الإرهاب

أكد الرئيسان الإيراني حسن روحاني والفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي بأن الأعمال الإرهابية العمياء ستزيد إرادتهم ثباتاً في مكافحة الإرهاب بحزم، وشددا على تعزيز التعاون المشترك بين طهران وباريس في هذا السياق.

وفي اتصال هاتفي جرى مساء الأربعاء، ثمّن الرئيس روحاني مبادرة الرئيس الفرنسي على هذا الاتصال وإعلان تعاطف الحكومة والشعب الفرنسي مع الحكومة والشعب الإيراني خاصة أسر ضحايا الحادثين الإرهابيين في طهران، وقال: إن العمل الإرهابي الذي أدى إلى استشهاد عدد من مواطنينا ستزيد إرادة الحكومة والشعب الإيراني ثباتاً لمكافحة الإرهاب أكثر مما مضى.

واعتبر الرئيس روحاني مكافحة الإرهاب بأنها بحاجة إلى إجراء منسق ومشترك على الصعيد العالمي، وأضاف: لاشك أن الشعب الإيراني سيواصل إلى جانب شعوب العالم الحرة الأخرى مكافحته لظاهرة الإرهاب المقيتة وإن طهران مستعدة في هذا المجال لتقوية وتعميق تعاونها مع باريس.

ونوه روحاني إلى أن العمل الإرهابي الذي قام به أعداء الديمقراطية قد جاء إثر المشاركة الرائعة والحماسية للشعب الإيراني في الانتخابات، وقال: إن الديمقراطية وحضور الشعب في مختلف الساحات يمثلان أكبر حركة يمكنها التصدي للإرهاب.

من جانبه قدم الرئيس الفرنسي في هذا الاتصال الهاتفي المواساة للحكومة والشعب الإيراني خاصة ذوي ضحايا هذه الأعمال الإرهابية العمياء، وأكد بأن حكومة وشعب بلاده تقفان إلى جانب الحكومة والشعب الإيراني “ونحن على استعداد تام لتطوير تعاوننا مع طهران لمكافحة الإرهاب بصورة أكثر حزما”.

كما أكد ماكرون على تنمية وتطوير العلاقات بين طهران وباريس في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأضاف: إننا على استعداد لتعزيز التعاون.

print

المصدر : وكالات