روسيا بصدد إنتاج صاروخ “شيطان-2”

أكد دميتري روغوزين نائب رئيس الوزراء الروسي أن مجمع الصناعات الدفاعية الروسية مستعد لإنتاج صاروخي بالستي يبلع وزنه 100 طن.

وأوضح روغوزين في تصريح صحفي لوكالة نوفوستي أن صاروخا جديدا يطلق عليه اسم RS-28 “سارمات” يجب أن يشغل مكان الصاروخ الأسطوري RS-20 “شيطان”.

جدير بالذكر أن صاروخ “سارمات” قادر على اختراق أي منظومة للدفاع الجوي، وهو قادر أيضا على قطع مسافة تبلغ 16 ألف كيلومتر ليصل إلى الولايات المتحدة عن طريق القطب الشمالي، أو القطب الجنوبي على حد سواء.

يشار إلى أن تجارب صاروخ “سارمات” (شيطان-2) جارية، ومن المخطط تسليح عدة أفواج تابع لسلاح الصواريخ الاستراتيجية بهذا الصاروخ بعد استكمال التجارب.

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المصدر : روسيا اليوم