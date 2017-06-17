روسيا تتغلب على نيوزيلندا بهدفين نظيفين في المباراة الافتتاحية لكأس القارات

فاز المنتخب الروسي على نظيره النيوزيلندي بهدفين دون رد في مباراة كرة القدم الدولية ، التي جمعت بينهما عصر اليوم السبت، في افتتاح بطولة كأس القارات في مدينة بطرسبورغ الروسية.

وأحرز أهداف المنتخب الروسي كلا من غلوشاكوف في الدقيقة 31 و سمولوف في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

وتتصدر روسيا المجموعة بثلاث نقاط بانتظار المباراة الثانية التي ستجمع غدا منتخبي البرتغال و المكسيك، وقد شهدت المباراة حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي افتتح البطولة بكلمة تمنى فيها للجميع التمتع بالبطولة، كما القى رئيس الفيفا انفانتينو كلمة دعي فيها الجميع للقدوم إلى روسيا لمشاهدة كأس العالم والمثير للاهتمام القى انفانتينو بعض الكلمات باللغة الروسية.

وبدأ حفل الإفتتاح بلوحات فنية مختلفة تحدث عن التاريخ الروسي العريق، بالإضافة الى مختلف العصور التي مرت بها روسيا في تاريخها. كما تخلل اللقاء عرض “باليه” راقص رسم خلاله الراقصون جمال روسيا وثقافتها.

يذكر بأن روسيا تحتضن كأس القارات 2017، في الفترة الممتدة بين 17 يونيو/ حزيران و 2 يوليو/ تموز.

حيث ستجري مباريات البطولة بمشاركة 8 منتخبات وزعت على مجموعتين، ضمت الأولى: روسيا، ونيوزيلاندا، والبرتغال، والمكسيك. والثانية: الكاميرون، وتشيلي، وأستراليا، وألمانيا.

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المصدر : NBN