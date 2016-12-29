روسيا تختبر طوربيدا نوويا عملاقا

اختبرت روسيا سلاحا واعدا جديدا وهو طوربيد “ستاتوس – 6” العملاق المزود برأس قتالي نووي حراري هائل القوة.

جرى الاختبار في 27 تشرين الثاني وذلك بعد أن انطلق الطوربيد من غواصة “ساروف بي 90”.

هذا ووصفت صحيفة ” The Washington Free Beacon الطوربيد بأنه جهاز بحري ثوري، علما أنه قادر على السير بسرعة 90 عقدة بحرية على عمق حتى كيلومتر واحد. ويبلغ مدى إبحار الطوربيد 10 آلاف كيلومتر. ويعادل طول رأسه القتالي 6.5 متر.

ويمكن أن يحمل طوربيد “ستاتوس – 6” حشوة نووية حرارية بقوة 100 ميغا طن. وفي حال تفجيرها بالقرب من الساحل الأمريكي، ستنشأ موجة تسونامي بوسعها مسح كل الولايات الساحلية من وجه الأرض بقواعدها البحرية والمطارات والمصانع العسكرية.

ويرى الخبراء أن طوربيد “ستاتوس – 6” يعد ردا روسيا غير متناظر على نشر أمريكا لمنظومة الدرع الصاروخية.

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المصدر : وكالات