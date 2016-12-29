  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
منوعات

روسيا تختبر طوربيدا نوويا عملاقا

Posted by
تاريخ:
مصنف: منوعات, منوعات الرئيسية, يحدث الان
اترك تعليقا
12 Views
روسيا تختبر طوربيدا نوويا عملاقا

اختبرت روسيا سلاحا واعدا جديدا وهو طوربيد “ستاتوس – 6” العملاق المزود برأس قتالي نووي حراري هائل القوة.

جرى الاختبار في 27 تشرين الثاني وذلك بعد أن انطلق الطوربيد من غواصة “ساروف بي 90”.

هذا ووصفت صحيفة ” The Washington Free Beacon الطوربيد بأنه جهاز بحري ثوري، علما أنه قادر على السير بسرعة 90 عقدة بحرية على عمق حتى كيلومتر واحد. ويبلغ مدى إبحار الطوربيد 10 آلاف كيلومتر. ويعادل طول رأسه القتالي 6.5 متر.
ويمكن أن يحمل طوربيد “ستاتوس – 6” حشوة نووية حرارية بقوة 100 ميغا طن. وفي حال تفجيرها بالقرب من الساحل الأمريكي، ستنشأ موجة تسونامي بوسعها مسح كل الولايات الساحلية من وجه الأرض بقواعدها البحرية والمطارات والمصانع العسكرية.

ويرى الخبراء أن طوربيد “ستاتوس – 6” يعد ردا روسيا غير متناظر على نشر أمريكا لمنظومة الدرع الصاروخية.

print
المصدر : وكالات

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz
} } //end class