  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

روسيا تعلن تخفيض وجودها العسكري في سوريا

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
اترك تعليقا
9 Views
روسيا تعلن تخفيض وجودها العسكري في سوريا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أنه قرر تخفيض الوجود العسكري الروسي في سوريا، وذلك بعد إعلان الاتفاق على وقف إطلاق النار في كامل سوريا بين المعارضة السورية والقوات الحكومية.
وقال بوتين في لقاء مع وزيري الخارجية والدفاع: “أنا أؤيد اقتراح وزارة الدفاع بخفض وجودنا العسكري في سوريا”، مضيفا: “لكننا سنواصل بدون شك مكافحة الإرهاب الدولي”.

وأضاف أن الحكومة السورية وفصائل المعارضة المسلحة اتفقوا على وقف لإطلاق النار، حسبما أوردت وكالة الأنباء الروسية.

وأوضح: “تم توقيع 3 وثائق الأولى بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة حول وقف لإطلاق النار على مجمل الأراضي السورية”، موضحا أن وثيقة أخرى تشمل مفاوضات السلام.

print
المصدر : NBN

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz
} } //end class