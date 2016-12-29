روسيا تعلن تخفيض وجودها العسكري في سوريا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أنه قرر تخفيض الوجود العسكري الروسي في سوريا، وذلك بعد إعلان الاتفاق على وقف إطلاق النار في كامل سوريا بين المعارضة السورية والقوات الحكومية.

وقال بوتين في لقاء مع وزيري الخارجية والدفاع: “أنا أؤيد اقتراح وزارة الدفاع بخفض وجودنا العسكري في سوريا”، مضيفا: “لكننا سنواصل بدون شك مكافحة الإرهاب الدولي”.

وأضاف أن الحكومة السورية وفصائل المعارضة المسلحة اتفقوا على وقف لإطلاق النار، حسبما أوردت وكالة الأنباء الروسية.

وأوضح: “تم توقيع 3 وثائق الأولى بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة حول وقف لإطلاق النار على مجمل الأراضي السورية”، موضحا أن وثيقة أخرى تشمل مفاوضات السلام.

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المصدر : NBN