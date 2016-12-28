روسيا وتركيا تتفقان على مقترح هدنة شاملة في سوريا

قالت مصادر موثوقة، للأناضول، إن تركيا وروسيا اتفقتا على مقترح لتوسيع نطاق وقف إطلاق النار وإجلاء السكان في مدينة حلب ليشمل عموم الأراضي السورية، وسيتم عرضه على أطراف الأزمة في سوريا.

وقالت المصادر إن المقترح المذكور يهدف لتطبيق وقف إطلاق النار في جميع مناطق الاشتباكات بين الحكومة السورية والتنظيمات المسلحة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن أنقرة وموسكو ستبذلان جهودا حثيثة لإدخال وقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة حيز التنفيذ اعتبارا من الليلة القادمة، بحيث يستثني التنظيمات الإرهابية.

وفي حال نجاح وقف إطلاق النار، ستنطلق مفاوضات سياسية بين الحكومة السورية والمعارضة في “أستانة” عاصمة كازاخستان برعاية روسية تركية.

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المصدر : العالم