رونالدو: سأرحل عن ريال مدريد وقراري لا رجعة فيه!

أكدت صحفية “ماركا” الإسبانية اليوم الجمعة القنبلة التي فجرتها صحيفة “أبولا” البرتغالية، بتأكيدها على رغبة كريستيانو رونالدو في الرحيل عن صفوف ريال مدريد هذا الصيف.

وحسب صحيفة “ماركا” رونالدو المتواجد مع المنتخب البرتغالي في روسيا، استعدادا لخوض بطولة كأس القارات، قال لزملائه في المنتخب: “سأرحل عن ريال مدريد، أنا عازم على ذلك، وقراري لا رجعة فيه.”

قرار النجم البرتغالي بمغادرة إسبانيا، ليس مسألة رياضية، بل لشعوره بسوء المعاملة في إسبانيا، بعد توجيه النيابة العامة له تهمة بالتهرب الضريبي لمدة 3 سنوات بمبلغ يقدر بنحو 14.7 مليون يورو، وفي حال ثبتت ذلك فإنه قد يواجه عقوبة السجن التي قد تصل لـ6 سنوات.

كما أن رونالدو غاضب لعدم إظهار النادي الملكي الدعم الكافي له في القضية، لذلك قرر إنهاء المغامرة التي بدأت في عام 2009، قاد خلالها الفريق إلى تحقيق 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

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المصدر : وكالات